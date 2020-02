I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iraq: due condannati a morte per assassinio diplomatico turco a Erbil - Un tribunale iracheno ha condannato a morte due persone per l'assassinio di un diplomatico turco e di due cittadini iracheni lo scorso luglio a Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo riferisce la testata turca "Hurriyet". La seconda Corte criminale di Erbil ha anche condannato altre quattro persone a una pena detentiva da uno a due anni di prigione. Il console generale di Turchia a Erbil, Osman Kose, era stato ucciso il 17 luglio 2019 in un ristorante di Erbil durante un attacco armato. Altri due clienti del ristorante erano morti durante l'operazione. Lo scorso agosto, le forze turche avevano ucciso due membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), sospettati di avere organizzato l'attacco. (segue) (Res)