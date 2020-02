I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Iran: Pompeo accusa Teheran di utilizzare i lanci satellitari per sviluppare capacità missilistiche - Il segretario di Stato Usa, Micheal R. Pompeo, ha accusato l’Iran di utilizzare i lanci satellitari per compiere progressi nelle capacità missilistiche, minacciare gli avversari e minacciare la stabilità regionale. In un post su Twitter, il capo della diplomazia Usa ha definito Teheran come “il principale sponsor statale mondiale del terrorismo e non dovrebbe essere autorizzato a sviluppare e testare missili balistici”. Lo scorso 9 febbraio, l’Iran ha mostrato al mondo la sua capacità missilistica e tecnologica delle proprie Forze armate dopo l’uccisione del generale Qasem Soleimani, morto il 3 gennaio scorso in un raid statunitense nei pressi dell’aeroporto di Baghdad in Iraq. La Repubblica islamica ha presentato in poche ore una nuova generazione di missili balistici e lanciato il satellite Zafar che però non è riuscito a raggiungere l’orbita prefissata di 530 chilometri sopra la terra. Il lancio del satellite è avvenuto alle 19:15 ora locale dell'Imam Khomeini Spaceport nella provincia iraniana di Semnan, circa 230 chilometri a sud-est della capitale, Teheran. La televisione di stato ha annunciato, tuttavia, che il razzo vettore Simorgh non è riuscito a portare in orbita il satellite di comunicazione Zafar 1 a causa della bassa velocità. (Res)