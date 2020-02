Foibe: Casellati, memoria è la più grande ricchezza che possiamo lasciare a nuove generazioni

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in apertura di seduta a palazzo Madama, ha ricordato le celebrazioni per il giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata svoltesi ieri in Aula al Senato e ha rimarcato: "​La memoria è la più grande ricchezza che possiamo lasciare alle nuove generazioni, a chi verrà dopo di noi. ​Una ricchezza che abbiamo il dovere di costruire con responsabilità e con onestà, senza veli o censure ideologiche. ​Un patrimonio di consapevolezza e di valori che sia di antidoto ad ogni forma di violenza o di intolleranza; che sia cardine di una società sempre più aperta e democratica; che sia fondamenta di un futuro sempre più pacifico, dialogante e libero". A proposito delle celebrazioni di ieri, la seconda carica dello Stato ha sottolineato che si è trattato di "una cerimonia ricca di emozioni, a cui hanno preso parte - oltre a diversi esuli, ai loro familiari, ai figli e ai nipoti delle vittime e dei perseguitati - anche molti studenti provenienti da tutto il Paese. ​Giovani attenti e sensibili; soprattutto curiosi di approfondire le ragioni, le dimensioni, la tragicità di quello che oggi sappiamo essere stato un genocidio di ferocia inaudita e la più grave strage di italiani compiuta in tempo di pace". (segue) (Rin)