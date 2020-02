Coronavirus: Oms, Covid-19 è il nome del virus responsabile dell'epidemia

- Il nuovo ceppo di coronavirus che ha causato l'epidemia in corso in Cina ha un nome: Covid-19. Lo ha annunciato oggi Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una conferenza stampa presso la sede dell'organizzazione a Ginevra. "Co sta per corona, Vi per virus e D per malattia", ha spiegato Tedros. "Avere un nome è importante per impedire l'uso di altri nomi che possono essere inaccurati o stigmatizzanti. Ci fornisce anche un formato standard da utilizzare per qualsiasi futuro focolaio di coronavirus", ha aggiunto il capo Oms. Tedros ha affermato che l'Oms aveva bisogno di trovare un nome che non si riferisse a una posizione geografica, animali, un individuo o un gruppo di persone.(Cip)