Sicilia: pronto bando per concessione terme di Sciacca (Ag)

- "Il governo Musumeci ha predisposto il bando per l'affidamento in concessione e la gestione dello stabilimento di Sciacca (Ag)". Lo ha comunicato la Regione Sicilia. Che ha fatto inoltre sapere: "Il documento, elaborato dall'assessorato regionale dell'economia d'intesa con il Comune, prevede che le domande vadano presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea. L'obiettivo è quello di riaprire e valorizzare la struttura termale e idrominerale, affinché torni a essere un attrattore turistico fondamentale per il territorio. Con il bando, la Regione intende individuare i soggetti potenzialmente interessati, con caratteristiche adeguate, a un eventuale affidamento subordinato alla ristrutturazione, al rilancio e alla gestione del complesso termale". Il governatore Nello Musumeci ha spiegato: "Stiamo mantenendo l'impegno quello di ridare finalmente vita alla nuova stagione delle Terme di Sciacca. Vogliamo attivare un'offerta che metta insieme le tradizionali mete turistiche con una rete di centri d'eccellenza per le cure termali e il benessere fisico. Un modo per ampliare e destagionalizzare i flussi di visitatori che scelgono la nostra Isola. Le ricadute sul territorio, non solo di Sciacca, saranno evidenti: il segmento del turismo termale può e deve integrarsi alle altre offerte, con ricadute significative sull'intero territorio". (Ren)