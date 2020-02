Milano: giudice Milano convalida arresto capo ultrà Inter ma non dispone misura cautelare

- Torna in libertà Andrea Beretta, uno dei capi ultrà della Curva Nord di Milano, arrestato in flagranza differita lunedì pomeriggio per non aver ottemperato agli obblighi previsti da due provvedimento di Daspo a cui era sottoposto. Lo ha deciso il giudice delle 'direttissime', Giuseppe Cernuto, che ha sì convalidato l'arresto ma non ha disposto alcuna misura cautelare nei confronti del 45enne. Al giudice l'avvocato Mirko Perlino, legale di Beretta, ha chiesto la sospensione del procedimento con la 'messa in prova'. La decisone è stata rinviata al prossimo 28 marzo. (Rem)