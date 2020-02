Sicurezza: Cia e servizi segreti tedeschi hanno spiato 120 paesi

- Tra gli anni '50 e 2000, la Cia e il Servizio federale per le informazioni (Bnd), ossia i servizi segreti esterni della Germania, hanno spiato i governi di 120 paesi, decrittando le loro comunicazioni cifrate. È quanto rivelato da un'inchiesta condotta dal quotidiano statunitense “Washington Post”, dall'emittente televisiva tedesca “Zdf” e dalla Radiotelevisione svizzera (Srf). Secondo quanto emerso da documenti della Cia e del Bnd, i governi di diversi paesi si affidavano alla società svizzera Crypto per cifrare le loro comunicazioni. Tuttavia, gli esecutivi ignoravano che, dagli anni '70, l'azienda era per metà di proprietà della Cia e per metà del Bnd. Le due agenzia hanno quindi manipolato le tecnologie di criptazione per violare i cifrari. Bern Schmidbauer, sottosegretario presso la Cancelleria federale dal 1991 al 1998, ha confermato le attività di spionaggio da parte di Cia e Bnd attraverso la Crypto. Tuttavia, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'intelligence tedesca ha interrotto tali operazioni nel 1993. Il Consiglio federale svizzero ha già avviato un'indagine sulla questione. I fatti hanno avuto inizio intorno al 1945 e sono “difficili da ricostruire e interpretare oggi”, ha comunicato il ministero della Difesa svizzero. Il 15 gennaio scorso, il governo elvetico ha quindi incaricato Niklaus Oberholzer, giudice del Tribunale federale svizzero fino alla fine del 2019, di condurre un'inchiesta. Oberholzer dovrebbe riferire entro la fine del 2020. (Berlino)