Messico: attività industriale in calo dell'1,8 per cento nel 2019

- L'attività industriale in Messico è calata nel 2019 dell'1,8 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazonale di statistica (Inegi), confermando una tendenza non positiva già riscontrata nei due anni precedenti: nel 2017 e 2018, l'indice mensile dell'Attività industriale si era attestato senza variazioni sostanziali su anno. Nel solo mese di dicembre 2019, il dato è risultato in calo dell'1 per cento su anno (lo 0,3 per cento su mese). L'attività è calata in tutti i comparti produttivi, ma mostra maggiori flessioni in quello delle costruzioni. Il comparto edile ha registrato un calo del 5,1 per cento, arrivando a dicembre a far segnare l'undicesimo mese consecutivo di contrazione. Un dato in controtendenza rispetto a quello del 2018, quando il settore riusciva a crescere dell'1 per cento su anno. (segue) (Mec)