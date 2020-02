Messico: attività industriale in calo dell'1,8 per cento nel 2019 (2)

- In leggero recupero le prestazioni del comparto minerario ed estrattivo, pur se sempre in territorio negativo: un calo annuo del 5 per cento nel 2019, contro la contrazione del 5,6 per cento battuta nell'anno precedente. Appena migliori i dati registrati nel settore della manifattura, cresciuto dello 0,3 per cento nel corso dell'anno. Il comparto risulta penalizzato dalla contrazione registrata in molte delle sottocategorie: a crescere sono stati soltanto i valori nella produzione di apparecchi elettronici (più 4,9 per cento), fabbrica di bevande e tabacco (2,5 per cento), industria alimentare (1,7 per cento), del legno (0,4 per cento) e di mezzi per il trasporto (1,4 per cento). (segue) (Mec)