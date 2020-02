Messico: attività industriale in calo dell'1,8 per cento nel 2019 (5)

- Il calo, fanno notare i media locali, è il primo registrato in un anno di inizio mandato, dal 2001, anno in cui anche l'ex presidente Vicente Fox incassò una contrazione dello 0,1 per cento. Il primo anno del governo di Enrique Pena Nieto, 2012, si chiuse con una crescita dell'1,6 per cento, mentre quello di Felipe Calderon, 2006, fece registrare una crescita del 2,28 per cento. Si tratta al tempo stesso del primo segno negativo sul prodotto interno loro messicano annuale dal 2009, quando l'economia del paese nordamericano chiuse l'esercizio con una contrazione del 5 per cento. Quella divulgata oggi dall'Inegi è una stima "preliminare": la definitiva verrà diffusa il 25 febbraio. (segue) (Mec)