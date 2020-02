Messico: attività industriale in calo dell'1,8 per cento nel 2019 (6)

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi), nel "World economic outlook" pubblicato a metà mese, ipotizza per il 2020 una crescita dell'1 per cento, a fronte della stagnazione registrata nel 2019. L'anno scorso è stato contraddistinto "dall'incertezza politica e dal rallentamento della produzione manifatturiera, globale e statunitense", commenta il direttore generale per le Americhe, Alejandro Werner. I motivi di ottimismo per l'anno in corso sono legati soprattutto alla ratifica del nuovo accordo commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) e l'allentamento della politica monetaria. "La politica fiscale dovrebbe essere orientata a porre il rapporto debito pubblico/pil su una traiettoria discendente, con priorità sull'aumento delle entrate, sul miglioramento dell'efficienza della spesa e sul miglioramento del quadro fiscale", si legge nel blog dell'Fmi. (segue) (Mec)