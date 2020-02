Messico: attività industriale in calo dell'1,8 per cento nel 2019 (7)

- Per il 2020 la crescita stimata sarà comunque di 3 decimali inferiore rispetto a quella ipotizzata dallo stesso Fmi nel rapporto elaborato a ottobre 2019. Stessa sforbiciata è stata applicata alle stime del 2021, fissate all'1,6 per cento. Si tratta di numeri comunque "molto bassi per una economia come quella messicana", ha detto Werner in conferenza stampa. Il funzionario prevede comunque un "certo recupero negli investimenti", che dovrebbero smettere di contrarsi, e un consumo che si manterrà "in robusta crescita". il clima potrebbe anche giovarsi del minore impatto delle incertezze politiche, anche aiutato dal fatto che il governo di Andres Manuel Lopez Obrador entra nel secondo anno di attività. Ed è altresì vero, sottolinea Werner, che i timori sugli investimenti si sono registrati anche nei primi anni di mandato degli ex presidenti Vicente Foz, Felipe Calderon ed Enrique Pena Nieto. (segue) (Mec)