Messico: attività industriale in calo dell'1,8 per cento nel 2019 (10)

Messico: attività industriale in calo dell'1,8 per cento nel 2019

- A fine novembre 2019 la Banca centrale (Banxico) aveva per la quinta volta ridotto le stime di crescita del pil, arrivando a non escludere una chiusura dell'anno in territorio negativo. La possibile finestra di crescita del prodotto interno lordo è stata infatti fissata tra meno 0,2 per cento e 0,2 per cento. Nel precedente rapporto, Banxico aveva ipotizzato che l'anno potesse chiudere con un incremento dell'economia compreso tra lo 0,2 e lo 0,7 per cento. Peggiorano anche i pronostici per il 2020, con un intervallo 0,8-1,8 per cento rispetto al precedente 1,5-2,5 per cento. Per il 2021 si stima che l'economia possa correre a un ritmo compreso tra l'1,3 e il 2,3 per cento. (segue) (Mec)