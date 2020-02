Messico: attività industriale in calo dell'1,8 per cento nel 2019 (11)

- Sempre a novembre, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha tagliato allo 0,2 per cento le stime di crescita per il 2019. Si tratta della terza volta di seguito che l'organismo rivede al ribasso la corsa del prodotto interno lordo, fissandolo a un livello ben lontano dal 2 per cento pronosticato a marzo. I tecnici Ocse, che a settembre prevedevano una crescita per il 2019 allo 0,5 per cento, mettono l'accento sulle "tensioni commerciali" e "sull'incertezza politica", responsabili di un calo nella fiducia delle imprese e degli investimenti. Più rosee le previsioni per il 2020, con un'economia che si stima in crescita dell'1,5 per cento, comunque lontano dal 2,3 per cento immaginato a marzo. La tendenza al rafforzamento "graduale" dell'economia messicana porta l'Ocse a prevedere una crescita dell'1,6 per cento nel 2021. Speranze alimentate dal fatto che l'inflazione sembra stabilizzarsi al di sotto della meta del 3 per cento fissata dalla banca centrale, con la ragionevole aspettativa che prosegua una condotto di politica monetaria espansiva. Dal progressivo calo dei tassi di interesse si attende un rilancio degli investimenti, mentre si attendono flussi corposi dalle rimesse e ulteriori spinte al consumo privato dall'aumento del salario minimo, disposto dal presidente Lopez Obrador. (Mec)