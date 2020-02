Legge elettorale: Gelmini (FI), proposta unitaria centrodestra per governabilità

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a proposito della riforma della legge elettorale, sottolinea che "il ritorno al proporzionale puro condannerebbe il Paese all'ingovernabilità: gli italiani hanno diritto di essere messi in condizione di votare non solo per spirito di partecipazione ma per decidere. E sono certa che il centrodestra presenterà una proposta di legge elettorale unitaria, che coniugherà rappresentanza e governabilità. La palude di questa legislatura - prosegue in una nota - non dovrà ripetersi. L'unico contratto da rispettare dovrà tornare ad essere quello con gli italiani e andrà stipulato prima del voto, per dare la possibilità agli elettori di scegliere maggioranza e programma".(Com)