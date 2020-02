Speciale infrastrutture: Stati Uniti finanzieranno con 1 milione di dollari costruzione impianto elettrico ad Abuja

- La Nigeria riceverà una sovvenzione di oltre 1 milione di dollari dal governo degli Stati Uniti per sviluppare il progetto di realizzazione di una centrale elettrica nella capitale Abuja, gestita dalla compagnia elettrica di stato Nnpc. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia statunitense per lo Sviluppo ed il commercio (Ustda). Come riferito dall'amministratore delegato di Nnpc, Mele Kyari, i fondi serviranno a finanziare un impianto elettrico indipendente da 1.350 megawatt e Nnpc lavorerà insieme alle compagnie statunitensi GE e Continuum Associates. Sul fronte energetico la Nigeria sta partecipando in prima linea al progetto di espansione di un impianto di gas naturale liquefatto (Gnl): a fine dicembre il gruppo Eni e i suoi partner in Nigeria Lng (Nlng) hanno preso la decisione finale di investimento per il progetto di espansione dell'impianto di gas naturale liquefatto (Gnl). Questo sviluppo, che si prevede sia operativo nel 2024, aumenterà la capacità di produzione annuale dell'impianto dagli attuali 22,5 milioni di tonnellate all'anno (Mtpa) a oltre 30 Mtpa. L'espansione, si legge in una nota di Eni, consentirà un aumento di produzione pari a 7,6 Mtpa di Gnl, di cui 4,2 provenienti da una nuova linea di liquefazione (Train 7) e 3,4 provenienti dal potenziamento di linee esistenti. Nlng è un impianto di Gnl a 6 linee di livello mondiale, attivo dal 1999. In 20 anni, l'impianto ha consegnato oltre 4.700 carichi di Gnl in tutto il mondo. Con questa espansione, diventerà uno dei principali hub di Gnl al mondo e consentirà ai partner di valorizzare ulteriormente le abbondanti risorse di gas associato della Nigeria. Eni è socio fondatore di Nlng e detiene una quota del 10,4 per cento. Altri partner sono Nnpc (49 per cento), Shell (25,6 per cento) e Total (15 per cento). Questo progetto aggiungerà inoltre oltre 1 Mtpa di capacità al portafoglio globale di Gnl di Eni. Eni è presente in Nigeria dal 1962 con attività di esplorazione, sviluppo e produzione gestite e non gestite in aree onshore e offshore del Delta del Niger. Nel 2018 la produzione equity di Eni è stata di 100 mila barili di olio equivalente al giorno. (Res)