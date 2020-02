Speciale infrastrutture: Putin, progetto Vostok Oil rafforzerà posizione di Mosca nella regione artica

- Il progetto Vostok Oil, teso ad incrementare la produzione di energia nella penisola del Tajmyr, nella Federazione Russa, è molto importante per l’interesse nazionale, dal momento che potrebbe avere effetti positivi sul Pil nazionale e rafforzare la posizione del paese nella regione artica. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante un incontro con l’amministratore delegato della compagnia energetica Rosneft. “Una volta realizzato, il progetto contribuirà a rafforzare il Pil nazionale e il traffico merci lungo la rotta del Mare del Nord, oltre a consolidare la nostra posizione nella regione dell’Artico”, ha detto il capo dello Stato, auspicando che il progetto venga realizzato in maniera efficiente e in tempi brevi. Sechin, di contro, ha concordato sugli effetti positivi che Vostok Oil potrebbe portare all’economia russa, sottolineando però che potrebbero essere richiesti investimenti per oltre 15 miliardi di dollari per la costruzione di infrastrutture, condotte e terminal per la generazione di energia elettrica. (Rum)