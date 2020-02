Speciale infrastrutture: Albania, prestito Bers da 50 milioni di dollari per risanamento rete stradale regionale e locale

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), ha concesso all'Albania un prestito di 50 milioni di dollari destinati al risanamento e il potenziamento della rete stradale regionale e locale del paese. Il finanziamento "faciliterà lo sviluppo del turismo, sosterrà una maggiore integrazione economica regionale e migliorerà la sicurezza stradale nel paese dei Balcani occidentali", precisa un comunicato della Bers. Gli interventi previsti, interessano un tratto stradale di circa 10,6 chilometri di lunghezza, tra la città di Valona e Orikum lungo la costa meridionale, un tratto stradale di circa 13 chilometri di lunghezza, tra la città di Shengjin e il villaggio di Baks-Rrjoll vicino a Velipoje lungo la costa settentrionale e un altro tratto stradale di circa 47,1 chilometri di lunghezza tra il villaggio di Zgosht e il ponte di Cerenec, nell'Albania orientale. L'investimento sarà accompagnato da misure, sostenute dal governo giapponese, per offrire ai giovani opportunità di formazione sul posto di lavoro durante la costruzione. "I miglioramenti della sicurezza stradale seguiranno le raccomandazioni contenute in un rapporto di audit sulla sicurezza stradale, finanziato dai fondi propri della Bers. La progettazione stradale introdurrà inoltre misure di adattamento climatico per migliorare la resilienza delle strade che sono spesso soggette a inondazioni e paesaggi garantendo flussi di viaggio efficienti", spiega il comunicato. Ad oggi, la Bers ha investito quasi 1,4 miliardi di euro in 96 progetti in Albania. La strategia della Banca nel paese si concentra sullo sviluppo del settore privato, potenziando le infrastrutture e promuovendo energia sostenibile e investimenti rispettosi dell'ambiente. Per il ministro albanese delle Finanze ed Economia, Anila Denaj, che ha firmato l'accordo di prestito, "il finanziamento è in linea con le priorità del governo e la sua strategia di rendere più accessibili le zone rurali, sia per le persone e i turisti, che, soprattutto per gli investitori locali e stranieri. Il valore di questo investimento non riguarda solo il trasporto, ma le maggiori opportunità di sviluppo economico che offrirà per le aree interessate". Mentre il direttore dell'Ufficio della Bers in Albania, Matteo Colangeli ha spiegato che "il turismo è un settore prioritario per i nostri investimenti. Dall'altra parte, gli investimenti in infrastruttura riguardano anche maggiori standard, un miglioramento dell'ambiente, degli aspetti sociali, della sicurezza stradale, ai quali è stata posta la massima attenzione nei dettagli tecnici del progetto". (Alt)