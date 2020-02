Speciale infrastrutture: Crimea, annunciato nuovo collegamento espresso tra Sinferopoli e Sebastopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della repubblica autonoma di Crimea hanno annunciato la costruzione di una nuova linea ferroviaria per collegare l’aeroporto di Sinferopoli con la città di Sebastopoli. Lo ha dichiarato il governatore della repubblica autonoma, Sergej Aksionov, aggiungendo che il servizio sarà operato da un treno Aeroexpress, azienda che si occupa dei collegamenti ferroviari aeroportuali in tutto il paese. “È in programma la posa di 12-13 chilometri di rotaie per collegarsi all’infrastruttura ferroviaria esistente: il percorso richiederà circa 50 minuti di tempo”, ha detto, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Stando alle informazioni diffuse, il progetto darà nuovo impeto al turismo e sta venendo realizzato sulla base di un piano d’azione concordato con il ministero dei Trasporti della Federazione Russa. (Rum)