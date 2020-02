Albania-Kosovo: Rama riceve Kurti, serve nuova velocità in cooperazione fra i due paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due premier hanno fatto sapere di aver deciso di istituire una commissione interstatale con la presenza di ministri e membri del parlamento il cui compito dovrebbe essere quello di "sorvegliare l'attuazione degli accordi già firmati tra i due paesi, identificare le problematiche nella loro attuazione e riferire alla riunione congiunta dei governi sulle questioni che necessitano di un intervento a livello esecutivo per la loro soluzione", ha spiegato Rama. Per il premier del Kosovo "la cooperazione fra i due paesi si deve estendere in tutti i settori, con particolare attenzione agli aspetti economici, della produzione, dell'istruzione e della politica estera. Ci sono una serie di anomalie e burocrazie che vanno eliminate", ha aggiunto Kurti. "La nostra sfida è quella di fare sì che la macchina della burocrazia su muova con la stessa velocità dei nostri desideri", ha sottolineato Rama. (Kop)