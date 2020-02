Albania-Kosovo: Basha riceve Kurti, Pristina può sempre contare nel sostegno dell'opposizione albanese

- Il Kosovo può sempre contare nel sostegno dell'opposizione albanese: lo ha affermato Lulzim Basha, leader del Partito democratico albanese (Pd), principale formazione del centro destra all'opposizione, al termine dei colloqui avuti con il premier kosovaro Albani Kurti, in visita ufficiale a Tirana. "Noi saremo a fianco del premier, del suo governo e delle istituzioni del Kosovo, per offrire ogni aiuto necessario e per ogni decisione che sarà a favore dei loro obiettivi, sia oggi come opposizione, che domani, quando gli albanesi ci affideranno di governare l'Albania", ha sottolineato Basha. Per il premier Kurti "sia l'opposizione che il governo e il parlamento, in tutti e due i paesi collaboreranno in modo che il Kosovo e l'Albania siano all'altezza, non solo dei loro obblighi ufficiali, ma anche degli obblighi nei confronti dei nostri cittadini". (Alt)