Coronavirus: Speranza, giovedì riunione ministri salute Ue, necessario più forte coordinamento tra Paesi

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, in audizione davanti ai membri della commissione Schengen sulle misure di sicurezza, sotto il profilo sanitario, adottate alle frontiere esterne dello spazio Schengen in relazione all'emergenza coronavirus, ha annunciato che "giovedì i ministri della Salute dell'Unione europea si riuniranno" su sua richiesta, "sotto la presidenza croata a Bruxelles in via straordinaria" e ha spiegato che in quell'occasione ribadirà la necessità di "un coordinamento più forte da parte dei Paesi dell'Unione di fronte a un rischio globale per la salute". Il ministro ha inoltre ribadito che "l'evoluzione della diffusione del virus va seguita con la massima attenzione. Sono sbagliati allarmismi infondati ma le istituzioni - ha concluso - devono fare ogni sforzo per porre la priorità del diritto alla salute come garantito dalla nostra Costituzione". (Rin)