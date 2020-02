Marche: dalla Regione 250mila euro agli apicoltori danneggiati dal clima

- La giunta regionale delle Marche ha approvato i criteri e le modalità con cui verranno concessi indennizzi agli apicoltori colpiti danneggiati dai problemi delle api mediante un bando in corso di emanazione. La Regione ha fatto sapere che "a disposizione degli apicoltori ci saranno 250mila euro, assegnati in regime di "de minimis" (aiuti di Stato che non violano le norme Ue sulla concorrenza). Il provvedimento fa seguito alla Mozione 581/2019 dell'Assemblea legislativa delle Marche che sollecitava gli indennizzi, presentata dall'assessore Casini e dal consigliere Minardi. Il vicepresidente Anna Casini ha spiegato: "A fronte di un quadro straordinario di condizioni climatiche negative e del loro significativo impatto sulle aziende apistiche, sussistono le condizioni per accedere ai fondi delle calamità naturali. La Regione si è assunta l'impegno di indennizzare gli apicoltori che svolgono un'attività produttiva di straordinario valore agricolo e ambientale". (Ren)