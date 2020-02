Giustizia: Carrara (FI), caos giuridico scatenato dal M5s è funzionale a decrescita

- Il deputato di Forza Italia, Maurizio Carrara, afferma in una nota che "il caos giuridico scatenato dai Cinque stelle, con i maldestri provvedimenti sulla prescrizione e sulla corruzione, non fa altro che disincentivare ulteriormente chi eventualmente è intenzionato ad investire in Italia. Così come la sinistra nel passato, e forse ancora ora - aggiunge il parlamentare - ha usato la giustizia come mezzo di lotta politica per eliminare gli avversari, altrettanto fanno i grillini usando la giustizia come uno strumento funzionale al raggiungimento del loro obiettivo: la decrescita. Senza la certezza del diritto, con norme che si vorrebbero applicare retroattivamente, con processi infiniti, non è infatti pensabile di fare impresa. Ed è proprio quello che il M5s vuole: infatti - conclude Carrara - cala la produzione industriale ed aumentano i tavoli di crisi al ministero dello Sviluppo economico". (Com)