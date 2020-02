Lombardia: Consiglio regionale istituisce la Giornata per le Montagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Giornata dedicata alle montagne lombarde per promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che in montagna vive e lavora, individuata ogni anno nella prima domenica di luglio, che rappresenta simbolicamente l’apertura della stagione turistica ed escursionistica su tutti i rifugi. È quella che viene istituita con la legge approvata oggi all’unanimità in Consiglio regionale e che si pone l’obiettivo di salvaguardare le risorse naturali delle montagne lombarde e di diffondere le culture, i saperi, gli stili di vita delle genti dei Comuni montani. Saranno promosse iniziative specifiche anche con il Cai e l’Ufficio scolastico regionale, nonché con le Università e gli istituti di ricerca. Primo firmatario del provvedimento, sottoscritto anche da tutti gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, è il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, che accoglie con soddisfazione il voto finale dell’Aula. “In montagna ho sempre incontrato persone animate da grande passione e di straordinaria umanità – sottolinea il presidente Fermi-. Regione Lombardia e il Consiglio regionale sono e saranno sempre più attenti e vicini a queste realtà, consapevoli che è nostro obiettivo e dovere garantire un futuro alle nostre “sentinelle” montane, a cominciare soprattutto dagli alpeggi e dai rifugi alpini. E questa legge vuole essere un primo passo significativo di questa rinnovata attenzione e sensibilità”. “Sarà privilegiata – ha spiegato il consigliere segretario Giovanni Malanchini (Lega) - la diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, per far conoscere il paesaggio e le risorse agro rurali anche attraverso le eccellenze enogastronomiche di montagna e i prodotti alimentari tipici; sarà promossa la conoscenza dei progetti e delle esperienze finalizzate alla fruizione sostenibile della montagna, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico delle persone”. (segue) (com)