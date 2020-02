Lombardia: Consiglio regionale istituisce la Giornata per le Montagne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È una bella giornata per la montagna, per i suoi abitanti e per tutta la Lombardia – ha aggiunto la vice presidente del Consiglio Francesca Brianza-. Mai come in questa legislatura il tema ‘montagna’ è stato al centro delle attenzioni delle politiche della Regione, che ha istituito un assessorato dedicato e messo in campo specifiche norme per favorirne lo sviluppo e contrastare lo spopolamento”. “In occasione della Giornata Regionale delle Montagne –ha evidenziato la relatrice e presidente della Commissione speciale Montagna Gigliola Spelzini (Lega) - il Consiglio regionale per promuovere le iniziative in programma si avvarrà e collaborerà con le Comunità Montane, i bacini imbriferi montani, i Parchi naturali e regionali montani, gli Enti locali e le associazioni del territorio, i rappresentanti delle professioni della montagna e il Club Alpino Italiano con le rispettive sezioni e sottosezioni del territorio”. Il provvedimento prende spunto dall’iniziativa che lo scorso 12 settembre aveva visto una cordata istituzionale guidata dal presidente Fermi salire prima ai 1.906 metri della Malga Demignone ubicata nella località valtellinese di Teglio, e poi al Rifugio Nani Tagliaferri, in Val di Scalve, che con i suoi 2.378 metri è il più alto delle Orobie: una giornata dedicata ad approfondire i temi e le problematiche contenute nel progetto di educazione e sostenibilità “Save the Mountains” promosso dal Cai di Bergamo guidato da Paolo Valoti. All’iniziativa aveva preso parte anche il consigliere segretario Dario Violi (M5Stelle), per il quale questa legge “è un ulteriore passo in avanti verso la tutela e il rilancio delle nostre montagne, sia dal punto di vista ambientale che culturale, attraverso la creazione di comportamenti consapevoli per la conservazione dei sentieri e dei rifugi. (segue) (com)