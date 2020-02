Lombardia: Consiglio regionale istituisce la Giornata per le Montagne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è quello di garantire lo sviluppo sostenibile dei territori montani attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione di tutti coloro che vivono la montagna”. Secondo i rappresentanti del Partito Democratico Jacopo Scandella e Gianantonio Girelli “questo evento deve diventare anche un utile e serio momento di riflessione in vista di decisioni importanti che dovranno essere assunte nella legge quadro sulla montagna, dove sarà necessario essere più incisivi e precisi, consapevoli che i territori montani hanno pari dignità ed esigenze di servizi così come quelli della pianura e delle grandi città”. Il territorio regionale lombardo, pari a 23.862 chilometri quadrati, è caratterizzato da una compresenza di aree montuose (40,5 per cento) che, se sommate alle aree collinari (12,4 per cento), rappresentano quasi il 53 per cento della superficie complessiva, con 23 Comunità montane istituite e riconosciute dalla Regione. In termini di popolazione la Lombardia supera di poco i 10 milioni di abitanti residenti, di cui quasi il 32 per cento concentrata nelle aree montane. Il 28,6 per cento del flusso annuo di turisti negli esercizi ricettivi lombardi interessa le località montane. Su undici siti Unesco lombardi, cinque sono localizzati in aree montane, dove si trovano anche otto parchi regionali montani di grande pregio ambientale e naturalistico. Da sottolineare infine che sulle montagne lombarde sono presenti oltre 150 rifugi e circa 870 malghe, imprescindibili punti di riferimento e di appoggio per chi attraversa i sentieri montani. (com)