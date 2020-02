Imprese: Qatar Airways nega responsabilità su liquidazione Air Italy, De Micheli chiede sospensione (2)

- La compagnia qatariota ha lanciato recentemente progetti di acquisizione in Rwanda e nell'aeroporto di Paris Beauvais. L'altro 51 per cento della Air Italy, ex Alisarda e ex Meridiana, di proprietà della fondazione Akfed, che fa riferimento al principe Karim Aga Khan. A seguito della comunicazione informale avvenuta da parte dei sindacati, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha chiesto un incontro urgente con l’azienda invitando, peraltro, alla sospensione di ogni decisione fino alla riunione con i ministeri competenti. Lo riferisce una nota del ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Mit). "Non è accettabile la decisione di liquidare un’azienda di tali dimensioni senza informare prima il governo e senza valutare seriamente eventuali alternative, pertanto mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all'incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore", dichiara la ministra. (Rin)