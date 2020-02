Parlamento: Gelmini (FI), serve commissione vigilanza su Cdp, presidenza vada ad opposizione

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, dichiara in una nota che "ancora non si hanno notizie in merito all'avvio dei lavori della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. E' davvero grave che la maggioranza tenga bloccato questo importante organo di controllo. Cdp nei prossimi mesi, a quanto si apprende - continua la parlamentare - prenderà importanti iniziative che potrebbero tradursi, di fatto, in un intervento pubblico a sostegno di alcune grandi realtà nazionali. Per di più si avvicina la stagione delle nomine, e Cassa depositi e prestiti avrà la gestione di delicate partite. Parta subito questa commissione di vigilanza e la presidenza sia data ad un'esponente dell'opposizione. Forza Italia - conclude Gelmini - è pronta a proporre nomi autorevoli e di qualità per ricoprire questo fondamentale ruolo".(Com)