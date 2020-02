Croazia: processo Fimi media, ex premier Sanader respinge le accuse

- L’ex premier croato Ivo Sanader ha respinto le accuse avanzate nei suoi confronti durante l’udienza odierna del processo Fimi media, in corso al tribunale di Zagabria. Lo riferisce l’emittente “N1”, aggiungendo che tra gli imputati anche l'Unione democratica croata (Hdz), l'attuale leader della maggioranza in Croazia ed ex partito dello stesso Sanader. Secondo la Procura, l’ex premier avrebbe utilizzato l'agenzia pubblicitaria Fimi media per estrarre denaro da aziende pubbliche e creare un "fondo nero" dell'Hdz. Sanader ha dichiarato oggi di respingere "con decisione tutti i capi d'imputazione, che si basano su costrutti".(Zac)