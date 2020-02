Puglia: Capone, successo nostro stand a Bit Milano

- “E’ stato bello ascoltare i commenti positivi dei visitatori che hanno letteralmente preso d’assalto il nostro stand. Tastare con mano la soddisfazione degli operatori presenti qui in fiera, che hanno potuto incontrare tanti buyer, anche oltre gli appuntamenti programmati. Noi accompagniamo gli operatori in un percorso in cui indirizziamo la passione degli imprenditori che hanno deciso di investire in Puglia, di dare lavoro, di far crescere la nostra regione". Lo ha dichiarato l'assessore regionale pugliese al turismo Loredana Capone commentando i dati dopo la Borsa internazionale del turismo a Milano cui ha preso parte anche la Regione Puglia. (segue) (Ren)