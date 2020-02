Puglia: Capone, successo nostro stand a Bit Milano (2)

- Capone ha spiegato: "Questa è la nostra sfida e per questo abbiamo cercato di fare un piano strategico per aiutarli ad investire. La soddisfazione di questi giorni in fiera quindi è vedere tanti incontri e conferenze stampa da parte dei sindaci e dei comuni uniti per promuoversi con un calendario di eventi che non si sovrappongono; danno l’idea di una regione dove la spinta è quella a costruire progetti originali nuovi, che rispettano l’autenticità e l’unicità della Puglia". Capone ha concluso: "Credo che questo sia frutto dell’ingegno di amministratori capaci che hanno creduto nella strategia proposta dalla Regione, la hanno condivisa e la hanno messa in pratica". (Ren)