Speciale difesa: Libia, ambasciatore Usa Norland, milizie rappresentano una grave minaccia

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha ribadito il sostegno del suo paese ai "continui sforzi delle autorità libiche per smantellare e disarmare le milizie e i gruppi armati in Libia", affermando che "queste milizie rappresentano una seria minaccia per costruire uno Stato forte, democratico e unificato in Libia". Ciò è avvenuto durante una riunione dell'ambasciatore Norland con il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Fathi Bashagha, secondo quanto annunciato dall'ambasciata Usa su Twitter. (Res)