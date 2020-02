Speciale difesa: Siria, possibile incontro tra Putin ed Erdogan in caso di fallimento negoziati su Idlib

- Qualora i negoziati tra Turchia e Russia in corso ad Ankara sulla situazione nel governatorato di Idlib in Siria non giungessero a un accordo, sarebbe possibile un incontro tra i presidenti dei due paesi, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. (Res)