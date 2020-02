Speciale difesa: Siria, Idlib, Turchia distrugge 101 obiettivi governativi

- Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che nel governatorato di Idlib le sue forze hanno bombardato 115 obiettivi del governo siriano e ne hanno distrutti 101, in risposta a un attacco dell'esercito siriano che ha ucciso cinque militari turchi nel nord-ovest della Siria. Il ministero ha dichiarato che Ankara continuerà a rispondere a qualsiasi attacco alle sue forze di stanza nei posti di osservazione turchi nell'estremo nord-ovest della Siria. In precedenza, il ministero della Difesa turco ha affermato che le forze del governo siriano avevano ucciso cinque militari turchi, inquadrati nei reparti inviati da Ankara a Idlib per contribuire a fermare l'offensiva governativa volta a riconquistare l'ultima roccaforte dell'opposizione in Siria. (Res)