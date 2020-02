Speciale difesa: Siria, forze russe respingono attacco droni contro base Hmeimim

- La contraerea russa ha respinto un attacco con due droni contro la base aerea di Hmeimim, nel governatorato di Latakia. È quanto reso noto dal Centro russo per la riconciliazione tra la parti in conflitto in Siria. (Res)