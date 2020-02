Coronavirus: Speranza, nel mondo 43.118 casi, in Ue 41 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione davanti ai membri della commissione Schengen sulle misure di sicurezza, sotto il profilo sanitario, adottate alle frontiere esterne dello spazio Schengen in relazione all’emergenza coronavirus, ha riferito i dati aggiornati, forniti "questa mattina" dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sulla base delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e ha informato che sono "43 mila 118 i casi confermati di nuovo coronavirus nel mondo con 1.018 decessi e 41 contagi confermati in Europa". Quanto all'Italia, Speranza ha ribadito che al momento i casi sono tre: "Due cittadini di nazionalità cinese ora in prognosi riservata, e un cittadino di nazionalità italiana, attualmente in buono stato di salute, che faceva parte del gruppo dei 56 rientrati dalla città di Wuhan".(Rin)