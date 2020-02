Civitaveccchia: incendio in appartamento palazzo, Vvf salvano 5 persone

- Un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via dell'Orto di S. Maria a Civitaveccchia. Sul poso sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno salvato 5 persone, tra cui 2 bambini, assicurandole alle cure del 118. Al momento, secondo quanto si apprende, le loro condizioni di salute non sono preoccupanti. I Vigili del fuoco sono intervenuti con 2 mezzi Aps, l'autoscala ed il funzionario di servizio. L'appartamento è situato al primo piano di un condominio di quattro piani fuori terra. (Rer)