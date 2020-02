Montenegro: delegazione militare serba a commemorazione morte Bulatovic ma senza divise

- Una delegazione politica e militare della Serbia, capeggiata dal ministro della Difesa Aleksandar Vuilin, ha partecipato oggi a Kolasin, sul territorio montenegrino, alla commemorazione del 20mo anniversario dell'uccisione dell'ex ministro della Difesa jugoslavo Pavle Bulatovic. Secondo quanto riferiscono i media regionali, la componente militare della delegazione ha dovuto togliersi la divisa prima di attraversare il confine. Il ministro degli Esteri montenegrino Srdjan Darmanovic ha confermato l'accaduto affermando, in una dichiarazione riportata dall'emittente radiotelevisiva "Rtcg", che "sono note le occasioni in cui è ammesso utilizzare le divise militari". Darmanovic ha dichiarato che "noi non abbiamo creato problemi per la visita, la cui motivazione può essere valutata da ciascuno di voi (giornalisti)". La visita avviene infatti in un momento di forti polemiche tra la Serbia e il Montenegro, dovute all'approvazione della nuova legge sulle libertà religiose che, secondo Belgrado, penalizza la Chiesa ortodossa serba e, più in generale, al processo di creazione di una nuova chiesa ortodossa autocefala in Montenegro. (segue) (Mop)