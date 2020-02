Web: Safer Internet Day, i cinque consigli agli internauri del Centro europeo consumatori

- Centro Europeo Consumatori Italia per celebrare al meglio il Safer Internet Day e utilizzare responsabilmente il web ha diffuso cinque consigli utili per utilizzare al meglio le potenzialità della rete. In una nota le "dritte" dei consumatori: "Proteggere i nostri dati è importante, ma lo è anche tutelare quelli di chi ci è accanto: è opportuno pertanto non pubblicare foto o video di persone che non abbiano espressamente manifestato il loro consenso; scaricare illegalmente l'ultimo film del nostro attore preferito solo per la comodità di guardarlo gratis sul divano piuttosto che pagare il biglietto al cinema, non solo danneggerà il nostro idolo, ma potrà avere delle conseguenze legali su noi stessi". E ancora: "Se un'offerta che appare per un tempo limitato sui social sembra troppo conveniente per essere vera, molto probabilmente non lo è: prima di concludere un affare, assicurarsi sempre di poter identificare con esattezza il venditore. Attenzione all'utilizzo delle carte di credito registrate sui dispositivi mobili: in assenza di impostazioni di sicurezza, i minori potrebbero acquistare contenuti inappropriati". Infine l'ultimo accorgimento: "Quando si immettono i dati della propria carta o del proprio conto, è opportuno controllare che si stia navigando su un sito che utilizza una connessione sicura o criptata: il lucchetto sulla barra di navigazione e la sigla https rappresentano ottimi indicatori". (Ren)