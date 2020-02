Polonia: ministro Infrastrutture annuncia bandi per costruzione tangenziali

- Il ministro delle Infrastrutture polacco, Andrzej Adamczyk, ha annunciato che nel corso di quest’anno saranno pubblicati i bandi di gara per la costruzione di 15-16 tangenziali nel quadro di un progetto per diminuire il traffico sulle strade statali. Una parte delle infrastrutture sarà realizzata entro il 2023. “I lavori dipenderanno dalle tempistiche relative alla preparazione dei documenti necessari e alla concessione dei permessi: alla luce di ciò è fondamentale la collaborazione tra imprese e autorità locali”, ha detto il ministro, spiegando che i lavori interesseranno tutte le regioni del paese. Dei costi saranno responsabili il Fondo nazionale delle strade, attraverso le entrate da tassazione sui combustibili, dai fonti europei e dal Sistema elettronico per la riscossione delle tasse. Il progetto nel suo insieme prevede la costruzione di 43 tangenziali, per una lunghezza complessiva di 447,5 chilometri e un valore di 11,3 miliardi di zloty (circa tre miliardi di euro). Al momento ne sono state realizzate 15, e in programma ci sono le circonvallazioni di Trzebinia, Limanowa, Makow Podhalanski, Nowy Targ, Piwniczna, Wadowice e Tarnow. (Vap)