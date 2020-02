Bce: Lagarde, Uem più resiliente proteggerebbe standard vita e sosterrebbe influenza Europa nel mondo

- Una Unione economica e monetaria più resiliente contribuirebbe a proteggere gli standard di vita europei e sosterrebbe l'influenza dell'Europa nel mondo. Lo ha detto nel suo discorso al Parlamento europeo, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. "Un pilastro importante della risposta dell'Europa a un mondo sempre più globalizzato, l'Unione economica e monetaria, non dovrebbe essere dimenticato", ha detto. "Negli ultimi anni, l'architettura dell'area euro si è sostanzialmente evoluta. Tuttavia, gli elementi essenziali sono ancora mancanti o incompleti, il che ostacola la sua capacità di offrire il suo pieno potenziale ai cittadini della zonaeuro. Questo è il motivo per cui la Bce ha sostenuto e continuerà a sostenere l'Uem più completa", ha aggiunto. "Per Lagarde, una Unione economica e monetaria più completa comprende "un'unione bancaria piena sostenuta da un sistema comune di assicurazione dei depositi; una vera unione dei mercati dei capitali che canalizza gli investimenti verso usi innovativi e produttivi; e una funzione di stabilizzazione centrale come una linea comune di difesa contro gli shock". Secondo la presidente della Bce, "un'Uem più resiliente con questi elementi non contribuirebbe solo a proteggere i nostri standard di vita da sviluppi nazionali e globali sfavorevoli. Sosterrebbe anche l'influenza dell'Europa nel mondo, anche rendendo l'euro più attraente in tutto il mondo". (Beb)