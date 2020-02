Sociale: Gasparri annuncia iniziative di Forza Italia per centri anziani di Roma

- Il commissario di Forza Italia di Roma, senatore Maurizio Gasparri, e il responsabile dei seniores di Forza Italia di Roma, Alberto D'Ettorre, hanno incontrato il coordinatore dei centri anziani di Roma Capitale, Michele De Maio, per fare il punto sulla situazione delle strutture per gli anziani nella Capitale. Lo riferisce una nota. Nel corso dell'incontro si è convenuto che è necessario correggere la normativa nazionale, varata nel 2017, per evitare che la trasformazione in Aps (Associazione professione sociale) invece di diventare una opportunità possa creare maggiori difficoltà ai centri anziani. Forza Italia, fatti gli opportuni provvedimenti con gli esponenti dei centri anziani, presenterà una proposta di modifica della normativa. Nel frattempo, per quanto riguarda Roma e il Lazio, si è convenuto di assumere iniziative perché la mancata attuazione da parte del sindaco Raggi delle normative varate dalla Regione Lazio nel 2016, sta creando problemi gestionali e organizzativi ai centri anziani. A Roma ve ne sono oltre 150 e la dimensione numerica rilevante della popolazione della terza età, precisa la nota, "fa sì che la disattenzione verso queste tematiche e queste strutture crei gravi disagi nella città, in particolare nelle zone periferiche, ma non solo". Forza Italia lancerà nelle prossime settimane, anche con appositi convegni nei quartieri, una campagna sul tema "Roma Capitale: una città a misura di anziano". (Com)