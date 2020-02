Napoli: Piscopo e Del Giudice, nuova recinzione proteggerà fontana monumentale Carlo II

- "La recinzione della Fontana monumentale di Carlo II, in piazzetta Monteoliveto, è oggi terminata e totalmente visibile". Lo ha reso noto il Comune di Napoli che ha spiegato come "Il progetto, approvato e seguito, nelle sue fasi di realizzazione, dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, è stato realizzato, mediante la sottoscrizione di un accordo con il Comune di Napoli, dall'Azienda servizi igiene ambientale di Napoli, attraverso un atto di liberalità finalizzato a mettere in protezione il monumento". La soddisfazione degli assessori comunali Piscopo e Del Giudice: "La nuova recinzione consentirà di proteggere il monumento. Ringraziamo pertanto l'Asia, che si è fatta carico della realizzazione della recinzione, la Soprintendenza che ne ha curato e seguito tutte le fasi di realizzazione, nonché il servizio valorizzazione della città storica del Comune di Napoli, per l'impegno con il quale ha lavorato alla realizzazione del progetto".(Ren)