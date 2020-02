Milano: aggredì attivisti comitati inquilini in Comune, Polacchi condannato a 1 anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato a un anno di reclusione, Francesco Polacchi, imputato per lesioni personali aggravate per aver aggredito fisicamente il 29 giugno 2017 nell'androne di Palazzo Marino insieme ad altri militanti di Casapound due attivisti dei comitati inquilini milanese. Lo ha deciso il giudice monocratico Silvana Pucci della VII sezione penale del Tribunale di Milano nell'ambito del processo che vedeva Polacchi, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, co-imputato, a vario titolo, con altri quattro militanti di Casapound Italia e tre esponenti della rete dei centri sociali. Dieci mesi di reclusione inflitti anche Maurizio Zatelli di Casapound, anche lui accusato di lesioni personali aggravate. "Ovviamente era un processo politico, si sapeva e la condanna è una condanna politica", ha commentato Polacchi uscendo dall'aula. "Sono convinto della mia tesi difensiva: io non ho fatto parte della rissa". L'editore di Altaforte edizione ha fatto sapere che impugnerà la sentenza. (Rem)