Serbia: figlio di Ratko Mladic smentisce la notizia sulla presunta morte del padre

- Il figlio del generale Ratko Mladic, Darko Mladic, ha smentito le notizie circolate in queste ore sulla presunta morte del padre all'Aja, dove si trova in carcere dal 2011 in attesa della fine del processo per crimini di guerra. "In questo momento l'avvocato è in visita da lui, nessuno dal Tribunale ci ha chiamati per dirci qualcosa. In questo momento trattiamo la cosa come una notizia falsa. Nel frattempo non so se è successo qualcosa, ci avrebbero chiamati per primi credo. E' vero che è malato, le sue condizioni si sono complicate ma non aveva una voce peggiore del solito quando (oggi) ci siamo sentiti", ha detto Darko Mladic all'emittente radiofonica "Radio Beograd". Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha dichiarato alla stampa locale di avere parlato con i dirigenti della struttura carceraria di Scheveningen, i quali hanno confermato che si tratta di una notizia falsa. Anche il portavoce del Tribunale dell'Aja ha confermato all'emittente "Rts" che le informazioni sulla morte di Mladic sono false. La notizia è stata data in queste ore attraverso un profilo Twitter, poi rivelatosi falso, del ministro bosniaco degli Esteri Bisera Turkovic. Il profilo, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe stato creato dal giornalista italiano Tommaso Debenedetti, noto per la divulgazione di fake news attraverso articoli e profili falsi nei social network. (Seb)