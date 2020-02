Albania-Kosovo: premier Kurti a Tirana ricevuto con il picchetto d'onore a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo Albin Kurti è giunto questa mattina in Albania per la sua prima visita all'estero. Tappetto rosso e picchetto d'onore a Tirana per Kurti, al Palazzo delle Brigate, la residence governativa, dove è stato ricevuto dall'omologo albanese Edi Rama. Fra le due delegazioni ci sarà una colazione di lavoro, seguita da una conferenza stampa dei due capi di governo. La visita a Tirana avviene in un momento di repliche fra le parti sull'iniziativa promossa da Rama assieme al presidente serbo Aleksandar Vucic e l'ex premier macedone Zoran Zaev sul progetto della cosiddetta "mini Schengen dei Balcani". Kurti si è schierato con il coro dei critici e ha sostenuto che "Tirana non dovrebbe avere fretta" e che bisognerebbe concordare le proprie mosse anche con Pristina. (segue) (Alt)