Imprese: presentata alla Camera proposta di legge bipartisan in difesa del made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non a caso, Aepi è già pronta ad un lancio a livello internazionale, con l'inaugurazione il prossimo 17 febbraio, di una sede a Bruxelles, accompagnata il giorno successivo dalla tavola rotonda al Parlamento europeo "Il made in Italy in Europa è un'opportunità per le imprese italiane" alla presenza del vicepresidente Fabio Massimo Castaldo. Infine, il prossimo 5 marzo la confederazione terrà a Roma la sua prima conferenza programmatica, in linea con i temi anticipati della proposta di legge. i primi firmatari della proposta di legge sono: Mariastella Gelmini e Benedetta Fiorini di Forza Italia; Luca Lotti del Partito democratico; Gian Marco Centinaio della Lega; Cosimo Ferri di Italia viva; Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia; e Alessandro Colucci del gruppo Misto. (Rin)