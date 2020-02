India: stupro di gruppo di Delhi, Corte suprema ammette ricorso governo su esecuzione condanne (3)

- Il 22 gennaio il governo si è rivolto alla Corte suprema per chiedere l’introduzione di una scadenza di sette giorni per le domande di grazia dei condannati a morte e di un limite temporale anche per le istanze di ultimo grado (“curative petition”). La richiesta è stata presentata dal ministero dell’Interno, secondo il quale, inoltre, la Corte dovrebbe ordinare ai tribunali competenti di emettere il mandato di esecuzione della sentenza entro sette giorni dal rigetto della domanda di grazia da parte del presidente della Repubblica e ai governi statali di far eseguire la sentenza entro sette giorni dal mandato. In sostanza il governo chiede di modificare le linee guida attuali, indicate nell’ambito della sentenza del 2014 sul caso Shatrughan Chauhan: secondo l’esecutivo quelle linee guida sono “incentrate sugli accusati” e permettono loro di “giocare con la maestà della legge” e andrebbero sostituite con linee guida più orientate “all’interesse delle vittime”. La Corte ha deciso di esaminare la richiesta del governo, precisando che valuterà la questione ma non a scapito dei diritti dei condannati. (segue) (Inn)