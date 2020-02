India: stupro di gruppo di Delhi, Corte suprema ammette ricorso governo su esecuzione condanne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sera del 16 dicembre 2012 la ragazza, che viaggiava su un autobus insieme a un amico, fu picchiata, stuprata e torturata dagli altri sei uomini presenti a bordo, incluso l’autista. Morì undici giorni più tardi a causa delle lesioni riportate, dopo essere stata trasferita in un ospedale di Singapore. Il caso suscitò indignazione in India, dove ci furono manifestazioni e scontri tra manifestanti e polizia, e all’estero. La giovane vittima divenne un simbolo. La sua storia è stata raccontata anche dal documentario della Bbc “India’s Daughter” e dal film di Deepa Mehta “Anatomy of Violence”. Tutti gli accusati furono arrestati e incriminati per stupro e omicidio. Uno di loro, Ram Singh (fratello di Mukesh), morì in carcere l’11 marzo 2013, secondo la polizia per suicidio, circostanza messa in dubbio dai suoi familiari e legali. L’unico minorenne fu condannato al massimo della pena: tre anni di detenzione in un riformatorio, che ha scontato. (segue) (Inn)